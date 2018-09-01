Sabri Sarıoğlu futbolu bırakıyor mu?

Kariyerinde önemli yol katetmiş bazı futbolcular birinci transfer döneminde kulüpsüz kaldı.

Güncellenme 01 Eylül 2018 11:32

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk transfer dönemi sona erdi. Kariyerinde zirve yapmış ve büyük takımlarda top koşturmuş bazı isimlerin ise kulüpsüz kaldığı belirtildi.

Sabri boşta kaldı

Bir dönem Galatasaray’da forma giyen ve 14 sezonda tam 15 kupa kaldıran Sabri Sarıoğlu Göztepe’ye sözleşmeli gitmişti. Takımla sözleşmesi biten Sabri Sarıoğlu hiçbir kulüple anlaşamayarak açıkta kalan futbolcular arasına girdi. Sabri, daha önce yaptığı açıklamada takım bulamazsa futbolu bırakacağını söylemişti.

Volkan Şen de kulüp bulamadı

Öte yandan Bursaspor’da şampiyonluk gören Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe forması giyen, son olarak Konyaspor'da top koşturan Volkan Şen de 'kulüpsüz oyuncular' kervanına katıldı.

Bir döneme damga vuran oyuncu da boşta

Bursa'da zirve yaptığı dönemde geleceğin en büyük yıldızlarından biri olarak gösterilen, ancak sonrasında her sezon düşüş yaşayan Sercan Yıldırım'a da talip çıkmadı.

Semih Şentürk kulüpsüz kaldı

Fenerbahçe'de oynadığı yıllarda 'nöbetçi golcü' lakabıyla tanınan Semih Şentürk son olarak forma giydiği Eskişehirspor'la olan sözleşmesi bittikten sonra kulüpsüz kaldı.