Sabahattin Ali'nin hapis yattığı cezaevi müze olacak!

Sabahattin Ali gibi çok sayıda ünlünün yattığı cezaevi müzeye çevrilecek.

Güncellenme 29 Haziran 2018 15:47

Müzeye çevrilen Sinop Tarihi Cezaevi, pek çok ünlü ismin cezasını doldurduğu yer olarak biliniyor. Sinop Cezaevi'nde yatan ünlü isimlerden biri de "Dışarıda deli dalgalar, gelir duvarları yalar, seni bu sesler oyalar, aldırma gönül aldırma" sözlerinin yazarı şair ve yazar Sabahattin Ali... Artık burası Sabahattin Ali müzesi olacak.

Hapishane olarak kullanıldığı dönemde, Anadolu'nun Alkatrazı olarak nam salan yapı, Türkiye'de dark turizminin yapıldığı en ünlü yer olarak biliniyor.

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde, Sabahattin Ali Müzesi'nin yanı sıra Antik dönem ile Selçuklu ve Osmanlı dönemi kadınlarını anlatan Kadın Müzesi oluşturulacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, "UNESCO'nun belirlediği kriterlere göre onlarla ortak bir çalışma yaparak proje ayağını tamamladık. Yaklaşık 3 milyon avro gibi bir harcama da yaptık. Şimdi 2019 yılının ilk çeyreğinde, restorasyon çalışmalarına başlıyoruz. Hazine Müsteşarlığı, takvimi böyle belirledi. Restorasyon sonrası cezaevi içinde yeni müzeler olacak. Mesela Sabahattin Ali müzesi olacak. Bu müzede şu an Sabahattin Ali'nin koğuşunda yer alan sazı, yatağı ve kullandığı diğer eşyalar sergilenecek. Ayrıca kendisinin yazdığı şiirler, fotoğraflar yer alacak. Bir de heykelini yapma çalışmamız olacak" dedi.