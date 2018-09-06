Saat devi Essa Grup, dünyaca ünlü fuarda Türkiye'yi temsil ediyor

Sektörün 48. yıllık öncü firması Essa Grup, "Hong Kong Watch and Clock Fair 2018"de Türkiye’yi temsil ediyor.

Güncellenme 06 Eylül 2018 10:42

Essa Grup, bu yıl Hong Kong Convention & Exhibition Center’da, 37.’si düzenlenen, dünya ülkelerinden 800’ü aşkın firmanın katıldığı ve dünyanın en büyük fuarlarından biri olma yolunda hızla ilerleyen Hong Kong Watch and Clock Fair 2018’de beş markası ile katılım sağladı.

Kendisine ait markaları Daniel Klein, Freelook, Bigotti ve dünya lisansörlüğünü üstlendiği Santa Barbara Polo & Racquet Club ve Sergio Tacchini markalarının üretimini ve tüm dünyaya dağıtımını yapan Essa Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Çevik burada bazı açıklamalarda bulundu.

Asya ülkeleri ayrı bir ilgi gösteriyor

Çevik, bu yıl dünyanın önemli saat fuarlarından ‘Hong Kong Watch and Clock Fair’a 6. kez katıldıklarını, Asya ülkelerinde saatlerinin çok beğenildiğini, firmanın sloganı olan “Herkes için moda”nın tüm insan tipine ve her bütçeye uygun saat üretilmesinden dolayı ortaya çıktığını ifade etti.

Dünyaca ünlü tasarımcılarla çalışıyorlar

Ar-ge çalışmalarını Hong Kong ve İsviçre’de dünyaca ünlü tasarımcılarla yaptıklarını belirten Çevik, 100’den fazla saat modellerinde, 6 farklı renk, ‘Swarovski’ taşlar, organik cam ve lens kullanımı ve ekonomik fiyatlar ile ürünleri dünyada tüketiciyle buluşturduklarını, saat üretim ve satışıyla beraber modayı yakın takip edip gözlük, cüzdan, çanta sektöründe kendi tasarımlarıyla yapılan ürünlerin ayrı bir ilgi gördüğünü söyledi.

Dünyada ve Türkiye’de saat sektöründe iddialı bir firma

Çevik, artık Türkiye’nin dünya saat sektöründe iddialı olduğunu herkese gösterdiklerini, ayrıca 2020 yıl sonu hedefinin, dünya saat sektöründe Türkiye’nin adını dünyaya en iyi şekilde duyurmak olduğunu, tüm modellerin Essa Grup bayileri dışında resmi alışveriş sitesi tiktak.com.tr internet sitesinden de online olarak satışının yapıldığını belirtti.

Essa Grup hakkında

Türkiye’nin önce firmalarından olan Essa Grup, 48 yıldır saat sektöründe önemli atılımlara imza atıyor. Firma, Daniel Klein, Freelook ve Bigotti markalarının sahibi; Sergio Tacchini saatleri, Santa Barbara Polo & Racquet Club’ın hem saat hem de gözlüklerinin tüm dünya lisansörüdür.