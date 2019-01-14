Saadet'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a S-400 desteği

S-400'ler konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren Karamollaoğlu, S-400'lerin Türkiye'nin bağımsızlığı konusunda çok önemli olduğunu söyledi.

Güncellenme 14 Ocak 2019 10:21

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın S-400 konusundaki duyarlılığını devam ettirmesi gerektiğini, bu işten vazgeçmemesi gerektiğini, S-400’lerin Türkiye’nin bağımsızlığı için çok önemli olduğunu söyledi.

S-400 ve Patriotlar arasındaki fark

S-400'lerle Patriotlar arasındaki farka değinen Karamollaoğlu, Patriotlar’ın NATO standartlarında olduğunu, İsrail'den veya Batı ülkelerinden yapılan saldırıları saldırı olarak görmeyeceğini, S-400’lerin ise bu saldırılara karşı hazırlıklı olacağını, böyle bir saldırıda harekete geçeceğini belirtti.

S-400'ler Türkiye’nin bağımsızlığı açısından çok önemli

Karamollaoğlu, ABD’nin bu konudaki tüm telaşının bu olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın S-400 konusundaki duyarlılığını devam ettirmesi gerektiğini, bu işten vazgeçmemesi gerektiğini, S-400’lerin Türkiye’nin bağımsızlığı için olmazsa olmaz bir şart olduğunu söyledi.

Türkiye farklı bir ülke

Türkiye’nin diğer İslam ülkelerinden farklı olduğuna dikkati çeken Karamollaoğlu, şu anda dünyadaki gelişmelere karşı duracak iki Müslüman ülke olduğunu, bunların birinin İran birinin de Türkiye olduğunu, İran’ın farklı mezhep durumundan ötürü diğer İslam ülkelerinde etkili olmadığını belirtti.

Osmanlı ve Selçuklu’nun varisiyiz

Karamollaoğlu, Türkiye’nin bir geçmişi olduğunu, Selçuklu ve Osmanlı’nın varisi olduğunu, Türklerin yıllarca büyük devletler kurduğunu, Osmanlı yıkılmadan önce bile etkisi dünyanın her yerinden hissedilen bir ülke olunduğunu, Türkiye’nin de öyle olduğunu, dünyadaki Müslümanların Türkiye’ye o gözle baktığını, bu neden bu sorumluğun Türkiye’nin üzerinden atılamayacağını, herkes başının çaresine baksın denilemeyeceğini söyledi.