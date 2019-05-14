Saadet Partisi'nin adayı bu haberle sarsıldı!

31 Mart seçimlerinde Saadet'in adayı olan ve İstanbul'da en fazla üçüncü oyu alan Necdet Gökçınar'ın oğlu işinden çıkarıldı.

Güncellenme 14 Mayıs 2019 12:09

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi’nin İstanbul adayı olan Necdet Gökçınar’ın oğlu Borsa İstanbul'daki işinden çıkarıldı.

Saadet Partisi’nden yapılan açıklamada böyle uygulamaların aralıksız devam ettiği belirtildi ve Gökçınar’ın İstanbul’da en fazla oy alan üçüncü aday olduğu dile getirildi.

Askerden geldiği gün işten çıkarıldı

YSK’nın kararı ile iptal edilen İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’dan sonra üçüncü olan Saadet Partili Gökçınar’ın oğlu askerden geldiği gün işten çıkarıldığını öğrendi.

Mobbing iddiası

Saadet Partisi İstanbul Basın Müşaviri Selim Akduman tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, son zamanlarda Saadet Partisi üyelerine yönelik olarak çeşitli kurumlarda mobbing uygulamaları ve işten çıkarmalar yapıldığı belirtildi.

Alınan karar siyasidir

Aralıksız devam eden buna benzer uygulamaların son örneğinin Gökçınar’ın oğluna yönelik olduğu belirtilen açıklamada, “Son olarak Saadet Partisi İBB adayı Necdet Gökçınar’ın Borsa İstanbul’da uzman yardımcısı olarak çalışan oğlunun işine askerlik görevinden döndüğü 24 Nisan 2019 tarihi itibariyle son verilmiştir. Alınan bu kararın siyasi olduğu aşikardır. Bu ve buna benzer kararların hiçbiri Saadet Partilileri inandıkları yoldan geri çeviremeyecektir” denildi.

Yaklaşık 3 yıldır Borsa İstanbul’da çalışan Gökçınar’ın oğlu, yılbaşı performans değerlendirmesinde müdürlerinden ve yöneticilerinden olumlu not almıştı. Buna rağmen işten çıkarma yazısının henüz askerde olduğu sırada yazılıp tebliğ edilmek istendiği ancak kurum içinde çalışanların müdahalesi ile asker dönüşünde tebliğ edildiği öğrenildi.