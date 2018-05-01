Saadet Partisi'nin adayı belli oldu!

Saadet Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Temel Karamollaoğlu olduğunu açıkladı.

Güncellenme 01 Mayıs 2018 10:50

Saadet Partisi, cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Partiden yapılan açıklamada, adayın Genel Başkan Temel Karamollaoğlu olduğu belirtildi.

"Türkiye'ye bilge başkan"

Saadet Partisi bir süredir 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çatı adayı olması için çaba sarf etmişti ama bu girişimleri sonuç vermemiş, Gül aday olmayacağını açıklamıştı. SP bu kapsamda Karamollaoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi. Temel Karamollaoğlu için kullanılacak sloganın ise "Türkiye'ye bilge başkan" olacağı açıklandı.

Kimler adaylığını açıkladı?

Böylece Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener, Vatan Partisi'nin adayı Doğu Perinçek, Saadet Partisi'nin adayı ise Temel Karamollaoğlu olarak belirlendi. HDP ve CHP'nin adayları ise açıklanmadı.

Ne zaman genel başkan oldu?

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu tarafından 24 Ekim 2016 tarihinde Genel Başkan adaylığına seçildi. 30 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen Saadet Partisi 6. Olağan Kongresi'nde 891 delegenin 871'inin oyunu alarak Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevine seçildi.