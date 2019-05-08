Saadet Partisi'nin aday durumu netleşti! İşte alınan nihai karar...

Saadet Partisi'nin 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerinde aday çıkarıp çıkarmayacağı netleşti.

Güncellenme 08 Mayıs 2019 09:17

YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal etmesi sonrası siyasi partiler harekete geçti. Bu kapsamda tekrar aday çıkarıp çıkarmayacağı merak konusu olan Saadet Partisi’nin durumu netleşmeye başladı.

Saadet Partisi aday çıkaracak

Saadet’in 31 Mart’ta İBB Başkan adayı gösterdiği Necdet Gökçınar, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Gökçınar, partisinin seçimlere aynı adayla katılma kararı aldığını belirterek, “YSK’nın İBB Başkanlık Seçimi’ni hukuksuz iptal etmesi üzerine 23 Haziran’da yapılması kararlaştırılan seçimlere Saadet Partisi olarak aynı adayla katılmak yönünde görüş oluşmuştur. Sayın Genel Başkanımız nihai kararı kamuoyuna açıklayacaktır” ifadelerini kullandı.

Gökçınar, 31 Mart yerel seçimlerinde adayı olduğu İstanbul’dan 103 bin 300 oy almıştı.