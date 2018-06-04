Saadet Partisi'ne verilen oylar CHP'ye mi gidiyor?

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Saadet Partisi'ne verilen her oyun CHP'ye gideceğini ileri sürdü.

Güncellenme 04 Haziran 2018 10:26

Saadet Partisi yöneticilerinin CHP'nin kuyruğuna takıldıklarını ileri süren Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, bugün Saadet Partisi'ne verilen her oyun, CHP'ye verildiğini söyledi.

Sayıları çok olmasa da kafası karışanlar olduğunu belirten Akdağ, bunların 100 kişiden 5-7 kişi olduğunu, karar da veremediklerini, Saadet Partililerin CHP'nin kuyruğuna takıldığını, bugün Saadet Partisi'ne verilen her oyun Cumhuriyet Halk Partisi'ne verildiğini, millet meclisinde koltuğa kurulduklarını ama verilen oyların hepsinin CHP'ye gittiğini, SP'ye oy verebilecek ya da vermeyi düşünen ailelere mutlaka ulaşılması gerektiğini, zihni karışmış olanlar varsa onların da mutlaka zihinlerine açıklık getireceklerini söyledi.

Akdağ, "Bir millete belki 100 yılda gelen bir lider bugün bizim başımızda, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı. O liderin ismi Recep Tayyip Erdoğan. Zalimin ve zulmün karşısında, mağdurun ve mazlumun yanında duran insan" diye konuştu.