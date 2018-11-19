Saadet Partisi'ne şok! Bir ay içinde boşaltacaklar

Saadet Partisi'ne açılan genel merkez binası davasında sona gelindi.

Güncellenme 19 Kasım 2018 15:17

Merhum eski başbakan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan ve damadı Mehmet Altınöz'ün Saadet Partisi'ne açtığı genel merkez binası davasında sona gelindi. Erbakan ve Altınöz tarafından açılan davada, mahkemenin verdiği tahliye kararı Yargıtay tarafından onandı. Saadet Parti’nin binayı boşaltması için bir ay süresi var.

Saadet Partisinin avukatı ve Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt, Yargıtay’ın onama kararının, parti genel merkez binasının tahliyesiyle ilgili olduğunu, binanın tapusu ve mülkiyetiyle alakalı davanın ise asli hukuk mahkemesinde devam ettiğini bildirdi.

Beyazıt, mahkemenin binanın tapu kaydı için parti lehine "Satılamaz, herhangi bir şekilde bir tasarruf işlemine maruz bırakılamaz" şeklinde tedbir koyduğunu ifade etti.

Beyazıt sözlerine şöyle devam etti:

“Bu anlamda tabii tahliye kararına ilişkin, Yargıtay’ın onama kararı olduğu için, karşı taraf tahliyeye geldi. Kendilerinden uygun bir süre talep ettik. Fakat onlar bir an önce çıkmamız gerektiğini söyledi ama burası bir genel merkez binası. Yeni bir gayrimenkul, oranın tadilatı, taşınma süreci birkaç ayımızı alacak diye ifade etmemize rağmen bize böyle bir süre verilmedi, 15 gün söylendi. İcra memurunun inisiyatifiyle de tarafımıza bir aylık bir süre verilmiş oldu. Gayrimenkulün aynına ilişkin davamızda ise mahkemenin tedbir kararı halen devam ediyor."