Saadet Partisi'ne haciz şoku! Resmen boşaltılıyor...
Fatih Erbakan'ın talebi ile Saadet Partisi Genel Merkezi'ne haciz geldi.
Merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın Yeniden Refah Partisi’ni kurması ile gündeme gelen Saadet Partisi Genel Merkez binasına resmen haciz geldi. Haciz memurları Fatih Erbakan’ın şikayeti üzerine Saadet Partisi binasını boşaltmaya başladı.
Fatih Erbakan’ın talebi üzerine işlem başlatıldı
Yeniden Refah Partisi'ni kuran, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın şikayeti üzerine Saadet Partisi genel merkez binasına yönelik haciz işlemi başlatıldı.
Fatih Erbakan, babasının eski lideri olduğu Saadet Partisi’ne, Genel Merkez binasının kirasının ödenmemesi nedeniyle haciz işlemi başlatmıştı.
İcra memurları Saadet Genel Merkezi’nde
Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, haciz işlemleri kapsamında bu sabah saatlerinde icra memurları Saadet Partisi binasına geldi.
Saadet Partisi Genel Merkez binası polis memurları eşliğinde boşaltılmaya başlandı.