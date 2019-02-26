Saadet Partisi'nden şaşırtan yeni parti açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Gül, Babacan ve Davutoğlu'nun parti kuracağına dair iddiaları değerlendirdi.

Güncellenme 26 Şubat 2019 09:58

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun parti kuracağına dair haberleri değerlendirdi.

Bu isimlerle görüştü mü?

Yeni bir parti kurmanın zor olduğunu anlatan Saadet Partisi lideri, "Başka bir şey yapacağız diyorlarsa söyleyecek bir şey yok" dedi.

Parti kurma iddialarına dair aldığı duyumlar dışında hiçbir bilgisi olmadığını vurgulayan Karamollaoğlu, Gül ve Davutoğlu ile bu konuyla ilgili hiçbir şekilde istişare yapmadıklarını, daha önce iki isimle de görüştüğünü, Babacan’la da bir iki defa görüşmeleri olduğunu ama böyle bir konunun gündeme gelmediğini belirtti.

“Böyle bir girişime ihtiyaç yok”

Karamollaoğlu, duyumlar aldığını Türk siyasetinin böyle bir girişime ihtiyaç duymadığını, bu kişilerin toplumun kendilerine bir ihtiyacı olduğunu dair bir düşünceye kapıldığını, buna diyeceği bir sözü olmadığını, Milli Görüş fikirlerini paylaşan, kendileri ile siyaset yapmak isteyenlere kapılarının açık olduğunu, başka bir şey yapma peşinde olmalarına söyleyecek bir şey olmadığını ifade etti.

"Dağılan oyları toplamak isteyebilirler”

AK Parti’nin dağılmaya başladığında oyları toplamak için bir girişim içinde olabileceklerine dikkati çeken Karamollaoğlu, “AK Parti yüzde 20 civarında Milli Görüş'ten tabanı vardı, geriye kalan farklı görüşlerden. Belki bunların bir kısmının güvenini kazanabiliriz diye düşünebilirler. Ama parti kurmak kolay değil. Biz zorluk çekiyoruz, mali yönden zorluk çekiyoruz mesela. Böyle bir girişimin başarılı olacağı kanaatinde değilim” dedi.