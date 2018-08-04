Saadet Partisi'nden hükümete tam destek!

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Rahip Brunson ve iki Türk bakanlarına ABD'nin skandal yaptırımı konusunda sonuna kadar hükümetin yanında olduklarını söyledi.

Güncellenme 04 Ağustos 2018 14:44

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Rahip Brunson olayı ve ABD’nin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yaptırımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, böyle bir konuda hiçbir taviz vermeden sonuna kadar hükümetin yanında olacaklarını söyledi.

Bu konuda hükümetin sonuna kadar arkasında olduklarını belirten Karamollaoğlu, Rahip Brunson’un şeffaf bir şekilde Türkiye’de yargılanması gerektiğini, delillerin ortaya konması gerektiğini, bunun sonucunda mahkumiyet veya beraat kararının verilmesi gerektiğini, hükümetin bunu sadece politik amaçla bunu ABD’ye karşı kullanma gibi bir durumunda haberdar olmadığını söyledi.

Karamollaoğlu, “Türkiye'deki kalkışma hareketinin-hani bunların imamları var, onlardan bir tanesi ortalıkta Adil Öksüz- herhalde tepesinde bulunan bu Brunson denilen adamdı. Biz böyle bir konuda elbette hükümetin yanında oluruz. Sonuna kadar da yanındayız ama hiçbir taviz verilmemeli. Çünkü tavizlerin etkisi olmaz, dünya yeniden yapılanıyor” dedi.