Saadet Partisi'nden AK Parti'ye ağır suçlama!

Saadet Partisi Elmadağ Belediye Başkan adayı Nuri Yurdakul'un AK Parti'ye geçtiğini duyurması sonrası ilginç iddialar ortaya atıldı.

Güncellenme 28 Mart 2019 17:09

Saadet Partisi Elmadağ Belediye Başkan adayı Nuri Yurdakul’un adaylıktan çekilmesi sonrası açıklamada yapan Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt skandal bir “şantaj” iddiasında bulundu.

Nuri Yurdakul, bu sözlerle AK Parti’ye geçmişti

Nuri Yurdakul, “Bir şehit babası olarak, terör örgütleriyle kol kola girmiş partilerin sadece ‘yıkmak’ üzerine kurulu ittifaklarını kabullenmem ve içime sindirmem asla mümkün değildir” sözleri ile AK Parti’ye geçtiğini duyurmuştu.

Çok tartışılacak şantaj iddiası

Bu gelişme sonrası basın toplantısı düzenleyen Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt, AK Parti’yi çok kızdıracak iddialar ortaya attı.

Yurdakul’a AK Parti tarafından şantaj yapıldığı iddiasında bulunan Beyazıt; adayın eşiyle görüştüklerini belirterek, “Kendisine arkadaşı olarak ulaşamıyorum. Eşi de ulaşamadığını söyledi. Ancak bana gelen bilgiye göre bugün evine 5 kişi tarafından getirilmiş. Kendisi şantaj aldığını ifade etmişti. Devletin kurumları da devreye girdiğinde buna dayanabilmek mümkün değil. Bunu üzülerek söylüyorum ülkemizin geldiği durum, seçimde bir yeri dahi kazanmak için bir şehit babası şantajla karşı karşıya kaldı” ifadelerini kullandı.

Daha önce “AK Parti’ye geçeceğimi söylüyorlar" demiş

Beyazıt; Yurdakul’un daha önceki konuşmalarını aktararak, “Adayla biz en son cumartesi günü Hasanoğlan’da seçim koordinasyon merkezi açılışı yaptık. Buradaki konuşmasında "Benim eskiden AK Parti kurucu ilçe başkanı olmamdan dolayı şaibe ortaya atıyorlar, AK Parti’ye geçeceğimi söylüyorlar" demişti. Daha önce de bir televizyon programında kendisine genel müdürlük teklif edildiğini söyledi. Ancak baba ocağı Saadet Partisi’nde kalacağını net olarak ifade etmişti” diye konuştu.

"Ben YSK’yı MSK’yı tanımam"

Beyazıt, “Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları görevlerinin başında ancak mensubu olduğu partinin propagandasını yapıyor, meydanlarda insanlara korku salıyorlar. Devletin kanalında "Ben YSK’yı MSK’yı tanımam" diyecek kadar korku salıyor” dedi.

“Milletimiz gerçeğin farkında”

Saadet Partisi Genel Merkez Seçim İşleri Başkanı Hasan Bitmez de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Teşkilatlarımız ve adaylarımız üzerinde iftira, tehdit, teklif, şantaj, yıldırma ve baskıları devam ediyor. İktidar ne yaparsa yapsın milletimiz gerçeğin farkındadır. Yapılan bu saldırılara milletimiz en güzel cevabı sandıkta verecektir” ifadesini kullandı.