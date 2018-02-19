Saadet Partisi'nden "Abdullah Gül" açıklaması

Geçtiğimiz günlerde ittifaklara kapıları kapadığına dair açıklama yapan Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, Gül'ün adaylığı hakkında yeni bir açıklama daha yaptı.

Güncellenme 19 Şubat 2018 09:18

Siyasi partiler 2019'da gerçekleşecek seçim için hazıırlıkları hızlandırdı. Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti - MHP ittifakı için son değerlendirmeri yaparken geçtiğimiz günlerde de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu külliyede ağırlamıştı. Saadet Partisi'nin AK Parti karşısındaki cephede yer alacağı ve kendi adayını çıkaracağı konuşulurken yapılan bu görüşme gündeme bomba gibi düşmüştü.

CHP'nin ittifak arayışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında kendi adayının elini güçlendirmek için ittifak arayışında olan CHP ise SP'yi ve HDP'yi yanına çekmek istiyor ama henüz bu konuda somut bir adım atılmış değil.

Gül'ün adaylığı hakkında ne düşünüyor?

Karamollaoğlu, ise 2019'daki seçimlere ortak adayla girilmesine sıcak bakmadığını ve kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklamış ve Gül'in adaylığı hakkında ise kapıyı kapatmamıştı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Saadet Partisi'nin adayı olacağı iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Adayımızdır diyemeyiz"

Kendisine sorulan bir soruyu cevaplayan Karamollaoğlu, Abdullah Gül'in geçmişte kendisi ile siyaset yapan bir isim olduğunu belirterek, “Tamamen devre dışıdır” diyemeyiz ama 'adayımız' da diyemeyiz" şeklinde konuştu.

"Abdullah Bey’i incitecek bir söz de kullanmayız"

Karamollaoğlu, "'Devre dışı' dememeniz, yönelimin o tarafa olduğu izlenimi uyandırıyor" yorumundan sonra, "O herkesin yorumuna bağlı. Abdullah Bey’i incitecek bir söz de kullanmayız. Bizim perspektifimiz biraz daha geniş. Herkesle bir araya gelme imkânımız var. Şu anda kimseyi elimine etme hakkımız yok" değerlendirmesini yaptı.