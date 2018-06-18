Saadet Partisi'nde HDP çatlağı

Saadet Partisi Kars milletvekili adayı Sezgin Yıldız ve beraberindeki 24 kişi AK Parti'ye geçti.

Güncellenme 18 Haziran 2018 15:15

Saadet Partisi'nin Kars birinci sıra milletvekili adayı Sezgin Yıldız ve Saadet Partisi Kağızman İlçe Başkanı Mehmet Karataş partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.

Birlikte istifa eden Sezgin Yıldız ve Mehmet Karataş kendileri gibi AK Parti'ye geçen toplam 24 partilinin rozetlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan taktı.

Milli Görüş'ün CHP'nin zulmüne uğradığını hatırlatan Sezgin Yıldız, ilk başından beri bunu sindiremediğini, sahada da fark etmiş olduğu bir şeyler olduğunu, bugün muhafazakar kesimin Milli Görüş'e oy vermesi ve alınacak oyların, ittifakta en çok oy alan CHP'ye geçecek olmasını sindiremediğini, istifa etme gerekçelerinden birinin de bu olduğunu, Türkiye'nin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini, memlekete her zaman böyle onurlu, dik duran bir liderin nasip olmayacağını, Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bir nefer olarak, şer odaklarına karşı tüm ekip arkadaşları ile yer alacağını, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın Kars için değerli olduğunu, Bakan Arslan'a bir oy bile zarar vermemek için bugün onun saflarına geçtiğini, destek olacaklarını, sahada kendisine söz veren vatandaşların AK Parti'ye ve Bakan Arslan'a destek vermeye davet ettiğini ifade etti.