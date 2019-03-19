Saadet Partisi yine yüksekten uçmaya başladı

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, 31 Mart yerel seçimleri öncesi yine ilginç iddialarda bulunmaya başladı.

Güncellenme 19 Mart 2019 17:58

24 Haziran seçimlerinde sürekli “dip dalga” iddialarını ortaya atan ve seçim gecesi şok yaşayan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, 31 Mart yerel seçimleri hakkında da aynı iddiaları ileri sürüyor.

Yüzde 20 iddiası

Katıldığı televizyon programında gündemi değerlendiren Karamollaoğlu, AK Parti’nin bu seçimde bir şokla karşılaşacağını, bu sebeple Saadet Partisi’ne sürekli yüklendiklerini, AK Parti’nin bu seçimde yüzde 20’nin altına ineceğini söyledi.

İlginç iddia

AK Parti’nin “Böyle giderse bizim altımızda oyarlar” diye telaşa kapıldığını ileri süren Karamollaoğlu, “Yani geçen seçimlere giderken bazı anketlerde AK Parti'nin kemikleşmiş oyu başlangıçta yüzde 24 görünüyordu, yüzde 8 oy daha elde ederek yüzde 32’ye ulaştı” dedi.

“AK Partili oyunu başka bir yere vermiyor”

Karamollaoğlu, seçmenin verdiği oyu sorguladığını dile getirerek, “AK Partili oyunu başka bir yere vermiyor. Toplam oyu yüzde 32’de, geriye kalanlar dağıtılmış durumda. O zamanlar seçime doğru bu rakam “Yüzde 24’ten yüzde 22,5’e buçuğa düştü” demişlerdi” ifadelerini kullandı.

“Ben buna üzülüyorum”

Şahsi kanaatinin AK Parti’nin oylarının yüzde 20’nin altına indiği yönünde olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, “Bu seçimlerde AK Parti bir şokla karşılaşacağı endişesini taşıyor bunun nedeni olarak da bizi görüyor. Bundan dolayı da kılıçları kınından çıkardılar. Başta Sayın Erdoğan olmak üzere bütün güçleriyle bize karşı bir kampanya başlattılar. Ben buna üzülüyorum” dedi.