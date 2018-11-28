Saadet Partisi yerel seçimler için kararını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı.

Güncellenme 28 Kasım 2018 15:54

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine dair açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu’na açıkça söylediği gibi nezaket ziyaretinde bulunduğunu ifade eden Karamollaoğlu, gündemlerinde 'ittifak' diye bir konu olmadığını, bunun bilinmesini istediğini, söz konusu görüşmenin ittifak talebinde bulunma ziyareti olmadığını söyledi.

Yerel seçimlerde ittifak olacak mı?

Karamollaoğlu, görüşmede ittifak konusunun gündeme gelmediğini, kanaatlerini de çok açık ve net olarak söylediklerini, mahalli seçimlerin genel merkezler tarafından yapılacak ittifakların oluşturulacağı seçimler olmadığını, daha önceden de ifade ettiklerini, genel seçimlerdeki ittifakın anayasanın bir zorlaması neticesinde yapıldığını, yüzde 10 barajı olduğunu, o barajı geçebilmek ve alınan oyların daha fazla değer kazanmasını sağlayabilmek için böyle bir teşebbüste bulunduklarını belirtti.