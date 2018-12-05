Saadet Partisi yeni genel merkez arıyor

Karamollaoğlu, Fatih Erbakan'ın açtığı dava sonrası yeni bir bina arayışında olduklarını söyledi.

Güncellenme 05 Aralık 2018 14:49

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın açtığı dava sonrası genel merkez binasından çıkarılacaklarını, bu kapsamda yeni bir bina aradıklarını söyledi.

Tabanda tepki var

Şu an genel merkez yapılacak binalar olduğunu ama istedikleri özelliklere uymadığını belirten Karamollaoğlu, bazılarının çok büyük, bazılarının da biraz küçük olduğunu, bazı binaların yapısının genel merkez için uygun olmadığını, tabanda da büyük bir tepki olduğunu belirtti.

Yeni bir bina mı yapılacak?

Karamollaoğlu, 'Gerekirse biz yeni bir bina yapalım, inşa edelim sıfırdan' diyenler olduğunu, böyle bir seçeneğin de olduğunu, geçici olarak birkaç yıllığına bir binaya taşınacaklarını, uygun bulunması durumunda bir binaya taşınacaklarını, konunun biraz muğlak olduğunu, bu konuyu bir çekişme haline getirmeyi doğru bulmadıklarını ifade etti.