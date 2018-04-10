Saadet Partisi o partilerle ittifaka gidiyor!

İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifak yapacağı kesinleşti.

Güncellenme 10 Nisan 2018 09:41

Saadet Partisi ile ilkeler bazında anlaştıklarını belirten İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, genel seçimlerde iş birliğine gidebileceklerini açıkladı. Çıray ayrıca Cumhurbaşkanlığı için adaylarının Akşener olduğunu, ikinci turda Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile doğal bir ittifakın göründüğünü söyledi.

İkinci turda SP ve DP ile ittifak yapılacak

Sözcü'nün haberine göre, Çıray 2019 seçimlerindeki ittifak için “Seçimlerde doğal bir ittifak olacaktır” ifadeleriyle tanımladı. İlkeler bazında anlaşma sağlandığını da belirten Çıray, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turda SP ve DP ile ittifak göründüğünü, genel seçimlerde de bir iş birliğinin mümkün olduğunu söyledi.

Seçimler ikinci tura kalacak

Başkan adaylarının Meral Akşener olduğunu belirten Çıray, seçimlerin ikinci tura kalacağını, yaptıkları anketlerden, kamuoyu yoklamalarından, saha çalışmalarından bunun çıktığını belirtti.

Ekmeleddin İhsanoğlu deneyimi

Düşüncelerinin herkesin birinci tura kendi adayı ile girmesi olduğunu belirten Çıray, "Daha önce yaşanan Ekmeleddin İhsanoğlu deneyiminden de görüldüğü gibi ilk turda ittifak sonuç vermiyor. İttifak ikinci turda olmalı" dedi.

İlkeler uyuştu

İlkeler bazında diğer partilerle ittifak sağlamış durumda olduklarını söyleyen Çıray, Başkanlık seçimlerinde ikinci turda SP ve DP ile doğal bir ittifakın söz konusu olabileceğini, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu kendilerini ziyaret ettiğinde ilkelerin uyuştuğunu gördüklerini aktardı.

Parlementer sistemin yeniden ihya edilmesi

Türkiye'nin parlementer sistemi yeniden ihya etmesinin çok önemli olduğunu belirten Çıray, "Parlamenter sisteme uygun yeni bir anayasa yapılması ve buna sivil toplum kuruluşlarıyla anayasa hukukçularının da dahil olması. Yeni anayasanın da en az yüzde 60 ile kabul edilmesi" dedi.

Doğal bir ittifak söz konusu

Genel seçimlerde de iş birliğinin mümkün olduğunu belirten Çıray, bunu hayata geçirmek için erken olduğunu, yol haritası ve ilkeler bazında anlaşma sağlandığı ve anayasa ile parlamenter sistemde mutabakat oluştuğu için Başkanlık seçimlerinde ikinci turda SP ve DP ile doğal bir ittifakın söz konusu olduğunu belirtti.