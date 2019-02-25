Saadet Partisi, o ilde HDP ile açık ittifaka gitti

HDP, Şanlıurfa’da Saadet Partisi’nin desteklenmesi amacıyla adaylarını geri çekti.

Güncellenme 25 Şubat 2019 17:11

HDP, Şanlıurfa’da Saadet Partisi’nin desteklenmesi amacıyla adaylarını geri çekti. HDP’nin İl Seçim Kurulu’na Şanlıurfa’nın adayı olarak bildirdiği Hidayet Enmek, düzenlediği basın toplantısında, parti olarak 31 Mart'taki yerel seçimlerde strateji değişikliğine gittiklerini ifade etti.

Saadet Partisi’nin adayı lehine çekildiler

Şanlıurfa’da oluşan toplumsal muhalefete destek sunacaklarını dile getiren Enmek, bu bölgede halkın umudunu büyütmek ve geliştirmek adına toplumsal muhalefete güç ile anlam katmak istediklerini, Şanlıurfa'da toplumun desteğini gören Sabahattin Cevheri'ye parti olarak destek sunacaklarını belirtti.

Kimler çekildi?

Enmek; Karaköprü Belediye Başkan adayı Rıdvan Yavuz, Eyyübiye Belediye Başkan adayı Mahmut Memitanlı, Haliliye Belediye Başkan adayı Mehmet Şerif Bendaş ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan kendisinin Şanlıurfa'nın kazanması için Sabahattin Cevheri lehine adaylıktan çekildiklerini açıkladı.

Saadet İl Başkanı Yanmaz’dan açıklama

Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz yaptığı açıklamada; HDP’nin büyükşehir ve merkez ilçelerinde, Saadet’in adaylarını destekleyeceklerini söyledi.

Adayların desteklerinden dolayı teşekkür eden Yanmaz, Saadet Partisi’nin; Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Sabahattin Cevheri'yi, Eyyübiye Belediye Başkanlığı'na Halil Yiğit'i, Haliliye Belediye Başkanlığı'na Mustafa Hekimoğlu'nu, Karaköprü Belediye Başkanlığı'na da Essum Aslan'ı aday gösterdiğini hatırlattı.