Saadet Partisi, ittifaklara kapıları kapattı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, 2019'da yapılacak seçimlerde herhangi bir ittifakın söz konusu olmadığını belirtti.

Güncellenme 14 Şubat 2018 09:52

Bir televizyon kanalında gündeme dair açıklamalar yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2019 yapılacak olan seçimler hakkında ve seçimlerde kimi destekleyecekleri konusunda değerlendirmede bulundu.

İttifak yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeler yapan SP Lideri, partisinin ittifaklara kapalı olduğunu ima etti.

Saadet Partisi cephe oluşturmayacak

Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin kimse ile ittifak içinde olmayacağını, kendi adayını çıkaracaklarını, kendilerinin bir cephe oluşturmayacağını söyledi.

Gül'ün adaylığına yeşil ışık yakmıştı

Daha önce Abdullah Gül'ün adaylığı konusunda konuşan Karamollaoğlu, "Abdullah Gül Bey kıymetli bir kardeşimiz, elbette aday olma ihtimali olur ama 'Şu anda adayımızdır' demek doğru olmaz. Fakat bu vasıflara uygun bir insan. Burada iki husus var; kendisi böyle bir noktada, 'Ben böyle bir teşebbüste bulunabilirim' diyebilir, demesi gerekiyor. İkincisi; diğer tarafta da onun seçilebileceği noktasında da sağlam bir kanaatin oluşması icap ediyor" demişti.