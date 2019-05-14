Saadet Partisi, İstanbul kararını verdi!

Saadet Partisi, 23 Haziran seçimleri için 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterdiği Necdet Gökçınar'ı tekrar aday gösterdi.

Güncellenme 14 Mayıs 2019 17:17

Saadet Partisi, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimleri için 31 Mart yerel seçimlerindeki adayı Necdet Gökçınar’ı yeniden aday gösterme kararı aldı. Gökçınar, 31 Mart seçimlerinde 103 bin 300 oy almıştı.

“Necdet Gökçınar ile devam etmeye karar vermiş bulunmaktayız"

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İlgili kurullarımızla yaptığımız geniş istişareler, kamuoyu eğilimleri ve ülke gerçeklerini göz önünde bulundurarak 23 Haziran 2019 seçimlerine Saadet Partisi olarak Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Necdet Gökçınar ile devam etmeye karar vermiş bulunmaktayız" ifadelerine yer verdi.

“Bu seçimlerde İstanbul 16 milyon değil, 82 milyondur”

Karamollaoğlu açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;

"Artık bu seçimde İstanbul 16 milyon değil 82 milyondur. İstanbul Türkiye'nin kalbidir ve İstanbul'un yorulması Türkiye'nin yorulması demektir. Bu sorumlulukla verdiğimiz karar Türkiye'mizin önünü açmaya yöneliktir. Bu vesile ile yürütülecek seçim kampanyalarında başta adaylar ve siyasi partiler olmak üzere bütün vatandaşlarımızı üslup ve davranış olarak her zamankinden daha fazla hassas olmaya davet ediyoruz. Bu seçimlerin İstanbul'umuza, ülkemize ve milletimize hayırlar ve güzellikler getirmesini temenni ediyoruz. 23 Haziran çatışmanın değil dayanışmanın tarihi olsun."