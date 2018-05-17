Saadet Partisi bunu da yaptı
Daha önce sol yumruğunu kaldırarak poz veren Karamollaoğlu bu kez de Che Guevara'lı paylaşıma imza attı.
Saadet Partisi Gençlik Kolları Twitter hesabından ilginç bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta yer alan Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Che Guevara’nın sözü ile birlikte paylaşıldı.
Saadet Partisi'nin dikkati çeken paylaşımında, Küba devriminin önderlerin Ernesto Che Guevara’nın bir cephede yoldaşı Fidel Castro'ya yazdığı mektubun sonuna düştüğü “Zafere kadar daima” anlamına gelen, “Hasta la victoria siempre Commandante” ifadeleri yer aldı.
Hasta la victoria siempre Commandante !— Genç Saadet (@gencsaadet) 16 Mayıs 2018
#HuzurSaadette pic.twitter.com/7qqp3J0upj
Daha önce de sol yumruğunu arabadan dışarı çıkararak bir poz veren Karamollaoğlu, çıkışta kalabalığı görünce "Gaza geldim" diyerek açıklamıştı.