Saadet Partisi, Abdullah Gül'e göz kırptı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, muhalefet partileri ile görüşeceklerini, Abdullah Gül ile de fırsat bulduklarında görüşeceklerini söyledi.

Güncellenme 18 Nisan 2018 16:48

Diyaloğa açık olduklarını açıklayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, herkesle görüşeceklerini, şu anda muhalefetteki partilerle de görüşeceklerini, Abdullah Gül ile de bir fırsat olduğu takdirde görüşeceklerini söyledi.

Suriye saldırısını kınadı

Saadet Partisi tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karamollaoğlu, ABD, İngiltere ve Fransa'nın geçen hafta mukaddes bir gecede Suriye'yi vurduğunu, hiçbir somut delile ve hukuki gerekçeye dayanmayan bu saldırıyı şiddetle telin ettiklerini belirtti.

Paşa’ya ayrı, vatandaşa ayrı adalet olmaz

28 Şubat davasının sonuçlanmasına ilişkin de değerlendirme yapan Karamollaoğlu, hakim ya da savcı olmadıklarını ama paşaya ayrı, vatandaşa ayrı hukuk olmayacağını, kanunların arkasından dolaşarak adaletin tesis edilemeyeceğini, eğer bir kesime adaleti işletip, bir kesime işletilmezse orada adalet terazisinin çöktüğünü, adaletin çökmesi durumunda devletin de çökeceğini söyledi.

OHAL açıklaması

Karamollaoğlu, OHAL'in Türkiye'nin daha sağlıklı bir yapıya kavuşması için değil, AK Parti'nin bekasını sağlamak için devam ettirildiğini ileri sürdü.

Erken seçim açıklaması

Devlet Bahçeli'nin tarih vererek erken seçimi gündeme getirmesinin herkesi şaşırttığını ancak kendilerini şaşırtmadığını belirten Karamollaoğlu, bu durumdan endişelenmediğini, zaten yarın seçim olacakmış gibi çalıştıklarını, Türkiye'nin bir değişikliğe ihtiyacı olduğunu savundu.

Abdullah Gül’le görüşecek mi?

Karamollaoğlu, diyaloğa açık olduklarını, herkesle görüşeceklerini, şu anda muhalefetteki partilerle de görüşeceklerini, Abdullah Gül ile bir fırsat olduğu takdirde görüşeceklerini, başka birçok insanla da görüştüklerini, fikirlerini, düşüncelerini bize takdim etmek isteyenler olursa onlarla da görüştüklerini belirtti.