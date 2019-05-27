Saadet Partili Gökçınar'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler!

Saadet Partisi İstanbul adayı Gökçınar; toplum mühendislerinin yine iş başında olduğunu, mağdur olmanın başkan olmak için yeterli olmadığını söyledi.

Güncellenme 27 Mayıs 2019 14:20

Saadet Partisi İstanbul adayı Necdet Gökçınar; toplum mühendislerinin yine iş başında olduğunu, mağduriyetlerin ve şahısların üzerinden siyaset yapılamayacağını söyledi.

23 Haziran seçim kampanyasını açıklayan Gökçınar, ‘Öncelikle betona ve yola değil huzura’ ihtiyaç olduğunu, önceliklerinin adalet ve özgürlükler olacağını söyledi.

"13 bin oyla başkan olunmaz diyor"

"Cumhurbaşkanı ’13 bin oyla başkan olunmaz’ diyor. Biz kazandığı halde mazbataları verilmeyen adayların yanında olacağız” diyen Gökçınar, “Ama mağdur edilmiş olmak seçilmek için yetmez" şeklinde konuştu.

"Yüksek bir farkla SAADET deyin ki..."

Kampanyada hep insandan söz ettiğini söyleyen Gökçınar, "Beton, demir ne olacak? Biz ağır sanayi hamlesi ile tanınan bir geleneğin partisiyiz. Ama ilk öncelik huzurun sağlanması" dedi. Geçen seçimde CHP’ye oy vermemiş bir seçmenin şimdi mağduriyet fikri ile Ekrem İmamoğlu’na oy vermesinin doğru olmayacağını belirten Gökçınar, "Mağduriyet başka oy verme kararı başka. Yüksek bir farkla SAADET deyin ki Cumhurbaşkanımızın gönlü olsun" çağrısı yaptı.

"Seçime girmeyin baskısı yapıldı"

Necdet Gökçınar bir soru üzerine kendilerine ‘seçime girmeyin’ baskısı yapıldığını belirterek bunun nezaketsizlik olduğunu belirterek, "Siz girmeyin seçime" çıkışında bulundu.

"Kendime baktım yok muyum acaba diye"

Bir taraftan seçime girmeme baskısı bir taraftan yok sayma olduğunu belirterek, "Kendilerine bağlı basın da iki aday var diye yazdı 31 Mart’ta, ben de kendime baktım yok muyum acaba diye. Ekrem Bey var, Binali Bey var. Ya Necdet Bey ne oldu? Necdet ne olacak? Kimi saklıyorsunuz? Onlar da gelsin beraber konuşalım. Bu iki adaya oy verirsen gideceğin yer tanzim satış kuyruğudur İstanbul" uyarısını yaptı.

"Böyle sevecekseniz sevmeyin kardeşim"

İmamoğlu ve Yıldırım’ın seçim sloganlarına atıfta bulunan Gökçınar, "Aşk diyor, sevgi diyor ama İstanbul’un haline bak. Böyle sevecekseniz sevmeyin kardeşim İstanbul’u" dedi. Muhafazakâr Kürt seçmenin tercihi ile ilgili bir soruya da Gökçınar, "Böyle giderse yakında 10 liraya benzin almaya gideceğiz ve bize Kürt müsün Türk müsün diye sorulmayacak" şeklinde konuştu.

"Binali beyi de davet ettik gelmedi"

Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı SAADET iftar davetinde kendisi ile politika konuşmadıklarını belirten Gökçınar, aileleri ve çocuklarıyla ilgili sohbet ettiklerini aktardı ve ekledi: "Ekrem Bey’le el ele de tutuştuk. Hepsi benim kardeşim. Binali beyi de davet ettik gelmedi." Gökçınar, İmamoğlu’nun sohbet sırasında, "Bizim evde herkes formuna dikkat ediyor. Bazen iftarda bir yumurta kırıyorum" dediğini de söyledi.