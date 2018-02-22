Saadet Işıl Aksoy'un içinden Jackie Chan çıktı!

Ailecek Şaşkınız filminde polis Elif karakterine hayat veren güzel oyuncu Saadet Işıl Aksoy'un aksiyon sahneleri nefes kesecek.

Güncellenme 22 Şubat 2018 10:01

Ailecek Şaşkınız adlı komedi filminde polis Elif karakterine hayat veren güzel oyuncu Saadet Işıl Aksoy, aksiyon sahneleri için iki ay dövüş dersleri aldı. Çok zor bir teknik olan Akrep Tekmesi'ni tem sekiz deneme sonunda yapabilen Aksoy, "İçimden Jackie Chan çıktı" dedi.

2 Mart'ta vizyona girmesi beklenen Ailecek Şaşkınız filmindeki çok ses getirecek dövüş sahneleri ile izleyenleri şaşkına uğratacak Saadet Işıl Aksoy, polis memuru Elif rolü ile izleyici karşısına çıkacak. Güzel oyuncu fildeki sahneler için Ali Bahçekapılı ve Şahin Karakuş'tan iki ay boyunca dövüş dersi aldı. Kick boksta en zor vuruşlardan biri olan akrep tekmesini sekiz tekrarda başaran Aksoy, “İçimden Jackie Chan çıktı” dedi.

Bu rolle sınırlarını zorladığını ifade eden oyuncu, şunları aktardı: “Yorucu ama keyif aldığım bir iş oldu. Hocalarımla kick boks, stage combat, wing chun ve tekvando çalıştım. Saçım ve makyajım yapılmış şekilde, akrep tekmesi atmam gerekiyordu" dedi.

Dublör bulundurduğunu da belirten Aksoy, "Dublör kullanmadan günü tamamladım” şeklinde konuştu.