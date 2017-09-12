Rüya da reytinglere yenildi!

Show TV'nin iddialı başlayan dizisi Rüya, sadece 8 bölüm dayanabildi. Reytingler düşük gelince dizi final yapma kararı aldı.

Güncellenme 12 Eylül 2017 15:24

Show TV'nin yaz döneminde ekrana çıkan iddialı dizisi Rüya, final yapıyor. Salı günleri yayınlanan dizi, geçtiğimiz hafta gün değiştirip, pazar gününe geçmişti. Ancak diziyi gün değişikliği bile kurtaramadı.

Dizi zengin kadrodan oluşuyordu

Yapımcılığını Gold Film / Faruk Turgut'un yaptığı, yönetmen koltuğunda Cemal Şan'ın oturduğu dizide Hazal Filiz Küçükköse, Ceyhun Mengiroğlu, Ulaş Tuna Astepe ve Özge Özder'e; Goncagül Sunar, Atilla Saral, Özge Sezince ve Emir Çubukçu gibi isimler eşlik ediyordu.