Rusya'yı karıştıran iddia! Putin bir Türk'le evleniyor

Rusya Devlet Başkanı Putin'in eski jimnastikçi ve şu an milletvekili olan Alina Kabaeva'dan iki çocuğu olduğu ve gizlice evlendiği iddia edildi.

Güncellenme 17 Ocak 2019 10:31

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile eski jimnastikçi Alina Kabaeva aşkı tekrar gündeme geldi. 1983 doğumlu Rus-Tatar ritmik jimnastik Olimpiyat şampiyonu Kabaeva ile Putin’in evleneceği iddia edildi.

Gizlice evlendiler iddiası

Putin’in uzun zamandır aşk yaşadığı ve kendisinden 35 yaş küçük olan sevgilisi Kabaeva ile olan ilişkisi Rus basınında gündem oldu. Öte yandan Putin’in Kabaeva ile gizlice evlendiği bile iddia edildi.

Putin’den iki çocuğu var

Basında yer alan haberlere göre Putin, 2014’te 31 yıllık eşinden şu an milletvekili olan Kabaeva yüzünden boşandı. Kabaeva’nın Putin’den iki çocuk sahibi olduğuna dair dedikodular ise ülkede en fazla ses getiren haber oldu.

Putin, 2013’te eşinde ayrılmıştı

Milletvekili olan Kabaeva, Putin ile yakın arkadaş olan Rusya’nın en büyük medya patronunun şirketinde yöneticilik yapıyor. Putin eski eşi Ludmila Putin'den 2013 yılında anlaşarak ayrılmıştı. Ayrılıklarının sebebi ise Alina Kabaeva olarak gösterilmişti.

Bir konuşma sırasında Putin’in artık evlenmesi gerektiğini ağzından kaçırdığı ve gizli bir şekilde evlenecekleri gelen iddialar arasında.

Alina Kabaeva’nın babası Müslüman

Özbekistan’da dünyaya gelen 35 yaşındaki Alina Kabaeva'nın babasının müslüman bir Tatar olduğu biliniyor. İddiaya göre, 2000 yılındaki olimpiyatlarda bronz madalya kazanmasından sonra Kabaeva ve Putin'in arasındaki ilişki arkadaşlıktan öteye geçti. Rusya’nın en güzel kadınları arasında gösterilen Kabaeva, Rus Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'ya, liderliğini Putin'in yaptığı Birleşik Rusya Partisi'nin vekili olarak girmişti.