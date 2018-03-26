Rusya'ya bir veto da ABD'den!

Rusya'nın İngiltere'de eski bir Rus ajanını zehirlediği iddiasının ardından dünya çapında kriz büyüyor.

Güncellenme 26 Mart 2018 16:31

Rusya krizi her geçen gün daha da büyüyor. Bu kez de ABD Başkanı Donald Trump, ABD'deki 60 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini ve Seattle'daki Rus Büyükelçiliği'nin kapatılacağını ilan etti.

14 ülke Rus diplomatları sınır dışı ediyor

Konsolosluğun kapatılma sebebi olarak ise ABD Donanma Üssü'nün bölgeye yakınlığı gösterildi. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Birliği'ne üye 14 ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu.

Eski Rus ajan zehirlendi

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de sinir gazı ile zehirlenen Rus eski ajanı Sergey Skripal'i hatırlatan ABD'li yetkililer, Rusya'nın istihbarat hamlelerinin artarak agresifleştiğini vurguladı.

Almanya ve Fransa'da tepki gösterdi

Fransa ve Almanya da İngiltere'ye destek için 8 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Almanya, çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi nedeniyle 4 Rus diplomatı sınır dışı etti.

4 Rus diplomat sınrı dışı edildi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bakanlığın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Salisbury'deki zehirleme olayının aydınlatılmasına ilişkin Rusya'nın hala katkı sağlamaması yüzünden Almanya'nın bugün 4 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini duyurdu.

Böylelikle İngiltere ile dayanışma içinde oldukları sinyali gönderdiklerini belirten Maas, bu kararın kolay verilmediğini kaydetti.

Bu kararlarının açıklanmasından hemen sonra Polonya, Ukrayna Çekya, Letonya, Estonya ve Hollanda da belirli sayıda Rus diplomatı sınır dışı etmeye karar verdi.

Rus diplomatları gönderen ülkeler

Almanya 4, Ukrayna 13, Çekya 3, Polonya 4, Letonya 1 ve ABD 60

Rusya'dan ilk tepki

Rusya'nın Washington Büyükelçisi yaptığı ilk açıklamada, "ABD, Rusya ile ilişkilerde kalan küçük kısmı yerle bir etti" dedi.

Daha ne yaşandı?

İngiltere, çifte Rus ajan Serrgey Skripal'in zehirlenmesine tepki olarak 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Rusya, İngiltere'nin adımına aynı düzeyde karşılık vermişti.

İngiltere Başbakanı May, yaptığı açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile toplantılarının iptal edileceğini açıkladı.