Rusya'ya bir darbe de NATO'dan!

Eski bir Rus ajanın İngiltere'de zehirlenerek öldürülmesinden sonra kriz git gide büyüyor.

Güncellenme 27 Mart 2018 17:11

İngiltere'de zehirlenerek öldürülen ünlü casustan sonra birçok Avrupa ülkesi ve ABD Rus diplomatlarını ülkesinden çıkarma kararı almıştı. Bu kapsamda NATO'dan da bir hamle geldi. 7 Rus diplomatın akreditasyonunu iptal edildi.

NATO'dan da hamle geldi

Eski Rus ajan Sergey Skripal'in İngiltere'de sinir gazıyla zehirlenmesinin ardından başlayan diplomatik git gide daha da büyüyor. ABD ile birlikte 14 AB üyesi ülkesi Rus diplomatları sınır dışı etme kararının ardından NATO da bünyesindeki 7 Rus diplomatın akreditasyonunu iptal etti.

İrlanda da destek verdi

İddiaya göre, İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da, bir Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı.

"ABD sadece güçten anlar"

Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD'nin ikili ilişkilerde kalan küçük bir kısmı da yerle bir ettiğini söyleyerek, "ABD sadece güçten anlar" ifadesini kullanmıştı.