Rusya'nın uçağını hangi ülke düşürdü?

Rusya, dün akşam Akdeniz üzerinde radardan kaybolan uçaklarının İsrail'in sorumsuz davranışı nedeniyle düşürüldüğünü iddia etti.

Güncellenme 18 Eylül 2018 11:31

Rusya Savunma Bakanlığı, İl-20 model savaş uçaklarının dün gece Akdeniz üzerinde radardan kaybolduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, Rus askeri uçağının Suriye'ye ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü, buna İsrail'in sebep olduğu belirtildi.

15 asker öldü

Uçağın Suriye tarafından düşüldüğü vurgulanan açıklamada, İsrail'in sorumsuz davranışı nedeniyle 15 askerin öldüğü ifade edildi.

Akdeniz’de radardan çıktı

Uçağın içinde 14 askerin bulunduğu belirtilen açıklamada, Rus İl-20 askeri uçağının, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim üssüne dönüşü sırasında Akdeniz üzerinde radardan çıktığı bildirildi.

Saldırıyı Fransa mı yaptı?

Uçağın, İsrail'e ait dört F-16 savaş uçağının Suriye'nin Lazkiye kentine gerçekleştirdiği saldırı sırasında kaybolduğu belirtilen açıklamada, Akdeniz'de bulunan Fransa'ya ait bir fırkateynden bölgeye yönelik füze saldırısı yapıldığının da tespit edildiği öne sürüldü.

Açıklamada, söz konusu uçaktaki Rus askerlerinin akıbetine ilişkin henüz herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı bilgisi de paylaşıldı.

Fransa’dan “biz yapmadık” açıklaması

Olayla ilgili açıklama yapan Fransa Savunma Bakanlığı, dün gece radardan kaybolan Rus uçağının Fransız Auvergne fırkateyninden açılan ateşin hedefi olduğu iddialarını yalanladı. Fransa Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Patrik Steiger, iddialarla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Fransa'nın olayda herhangi bir müdahalesi bulunmadığını" söyledi.