Rusya'nın Kırım adımında Türkiye'nin tavrı önemli

Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov, Kırım’ın konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 21 Aralık 2018 14:21

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov, Kırım’ın konusunda kritik açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve İsrail hazır değil

Peskov, Türkiye ve İsrail’in Kırım'ın Rusya’ya yeniden bağlanması sürecinin uluslararası hukuka tamamen uygun olduğu yönündeki gerekçeleri kabul etmeye hazır olmadığını ifade etti.

Peskov, Türkiye ve İsrail'deki partnerlerinin, birkaç yıl önce Kırım halkı tarafından yapılan seçimin ve halkın iradesinin doğru bir şey olduğuna ikna olmasını umduklarını söyledi.

“Görevlerimizin farklı olduğu belirli alanlar var"

Öte yandan Peskov, "Bu pratik yön, Suriye meseleleri de dahil olmak üzere sahip olduğumuz işbirliği ve etkileşime yansımaktadır. Ancak bu, bizim duruşumuzun her konuda Türkiye ve Ankara'nınki ile örtüştüğü anlamına gelmez. Görevlerimizin farklı olduğu belirli alanlar var" dedi.