Rusya'nın gidişatı ABD'yi korkuttu!

NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Scaparrotti, Rusya hakkında endişe verici iddialar ortaya attı.

Güncellenme 10 Mart 2018 13:11

ABD'de faaliyet gösteren bir internet sitesinde yer alan haberde, NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti, Rusya hakkında endişe verici iddialar ortaya attı.

Rusya, 2025’te ABD’yi geçebilir

Rusya ordusundaki devam eden yeniliklerin hızından bahseden Scaparrotti, ABD'nin Avrupa'da bulunan birliklerinin 2015'e kadar Rusya'ya karşı askeri üstünlüğünü kaybedeceğini öne sürdü. Scaparrotti, "Rus askerlerin gerçekleştirdikleri modernizasyonun hızına bakılırsa biz, silahlı kuvvetlerimizin yenileme temposunu düşürmeyi göze alamayız. Aksi halde onlar 2025'e kadar ordumuzun egemenliğine neredeyse bütün alanlarda meydan okuyacaklar" dedi.

ABD bu alanda geride kaldı

Scaparrotti, Rusya'nın deniz yolları üzerinde kontrol sağlamaya çalıştığını, Moskova'nın isterse 2-3 yıl içerisinde Kuzey Deniz Yolu'nun üzerinde kontrol kurabileceğini, ABD'nin ise bu açıdan geride kaldığını belirtti.

Teknolojik bakımdan NATO’ya ulaştı

Analiz merkezinin daha önce konuyla ilgili yayınladığı raporda, Rusya'nın NATO ile arasında bulunan teknolojik uçurumu son 10 yılda azalttığını, Rusya'nın bu kapsamda Avrupa'daki grubunu büyütmeye devam ettiğini ve Suriye'de askeri deneyimlerini arttırdığı belirtildi.