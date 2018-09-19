Rusya'nın bir uçağı daha düştü!

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin Nijnıy Nogvorod bölgesindeki ormanlık alanında Mig-31 tipi savaş uçağının düştüğünü duyurdu.

Güncellenme 19 Eylül 2018 16:56

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin Nijnıy Nogvorod bölgesindeki ormanlık alanında Mig-31 tipi savaş uçağının düştüğünü duyurdu. Öte yandan açıklamada, uçakta bulunan iki pilotun paraşütle atladığı belirtildi.

Nerede düştü?

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında Mig-31 savaş uçağı bugün 15:30 civarında planlı bir eğitim amaçlı uçuş gerçekleştirilirken Nijnıy Novgorod bölgesinde düştüğü bildirildi.

İki pilot paraşütle atladı

Açıklamada, uçaktaki pilotların güvenli şekilde iniş yaptığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı, uçakğın Nijnıy Novgorod'da kalkış yaptığı üsten 17 kilometre uzaklıkta ormanlık bir alana düştüğü belirtildi.

Düşüş nedeni ne?

İlk verilere göre, uçağın düşme sebebi teknik bir arıza. Ancak düşüş nedeninin net olarak belirlenmesi için bakanlık tarafından çalışma başlatıldı.