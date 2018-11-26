Rusya'dan Ukrayna gerilimi hakkında açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'nın deniz trafiğini riske atacak davranışlar sergilediğini söyledi.

Güncellenme 26 Kasım 2018 14:29

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kerç Boğazı’nda Ukrayna ile yaşanan gerginlik nedeniyle uygulanabilecek yaptırımlardan ötürü endişe duymadıklarını açıkladı.

Lavrov, Ukrayna’yı suçladı

Lavrov, Ukrayna gemilerinin Rusya sınırında tahrik edici davranışlarda bulunduğunu, Ukrayna gemilerinin Azak Denizi ve Karadeniz’deki normal deniz trafiğini riske atacak davranışlar sergilediğini söyledi.

Ukrayna’ya provokasyon suçlaması

Gerginlik nedeniyle Ukrayna yönetimini suçlayan Lavrov, yaşanan olayların, Ukrayna üst yönetimi tarafından doğrudan verilen emirle uygulanmış bir provokasyon olduğunun çok açık olduğunu, Ukrayna tarafının bu eylemi planlarken ABD ve Avrupa’dan bazı kazançlar sağlamayı umduklarını ifade etti.

Batı’ya çağrı

Ukrayna’da Mart ayında yapılacak başkanlık seçimine de atıfta bulunan Lavrov, “Seçimler öncesinde siyasi skor peşinde koşanların sakinleştirilmesi için Batı'ya çağrıda bulunuyoruz” dedi.