Rusya'dan tarihi uyarı! Terör örgütleri...

Rusya, terör örgütlerinin Suriye'de kimyasal silah kullanacağını ve saldırılardan Şam yönetiminin sorumlu tutulacağını açıkladı.

Güncellenme 11 Eylül 2018 12:48

Rusya'nın Türkiye ile Suriye konusundaki pozisyonlarında farklılıklar olabileceğini belirten Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, tarafların ortak payda arayışında olduğunu söyledi.

Ryabkov, Türkiye’nin Rusya gibi ciddi ulusal öncelikleri, çıkarları olan bir ülke olduğunu, pozisyonların yüzde 100 uyuşmasa bile bunun normal bir durum olduğunu, ortak payda bulunması için diplomasi, siyaset ve askeri diplomasi kullanıldığını, iki ülkenin ortak bir payda bulmaya çalıştığını belirtti.

Suriye'de teröristler tarafından bir kimyasal saldırı provokasyonu gerçekleştirilebileceği ifade eden Ryabkov, bunun sonrasında Şam'ın suçlanarak ardından saldırıların geleceği konusunda uyarıda bulunduğunu söyledi.