Rusya'dan Münbiç açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’nin Suriye’de hangi amaca ulaşmaya çalıştığını anlamanın zor olduğunu, ABD’nin verdiği sözü hiçbir zaman tutmadığını söyledi.

Güncellenme 28 Aralık 2018 15:41

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Suriye’de hangi amaca ulaşmaya çalıştığını anlamanın zor olduğunu, ABD’nin verdikleri sözleri her zaman tutmadığını söyledi.

“ABD geri çekilse de koalisyon Suriye’de kaldı”

ABD’nin Suriye’den asker çekme planlarını açıklayacağını umduğunu aktaran Lavrov, ABD’nin askerlerini geri çekme planına rağmen koalisyonun Suriye’de kaldığını, Washington’un sorumluluğu koalisyon ortaklarına kaydırmak istediğini belirtti.

“Sonra ne hakkında konuştuğumuzu açıklayacağız”

Lavrov, “Ankara’nın Suriye’nin kuzeydoğusunda ilave terörle mücadele operasyonuna, terörün ortadan kaldırılması, Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin yeniden sağlanması açısından yaklaşıyoruz. Türkiye Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı Moskova’ya geldiğinde Türk ortaklarımızla ABD’nin Suriye’den askeri birliklerini çekmesi ile ortaya çıkan bu konuyu tartışacağız. Sonra ne hakkında konuştuğumuzu açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

“Suriye’de barış yeniden sağlanacak”

Suriye meselesinde Astana formatı çerçevesindeki tüm çabaların siyasi çözüm ve barışın tesis edilmesi olduğunu belirten Lavrov, “Elbette ki Astana formatındaki Türkler ve İranlılar ile tüm çabalarımızın hedefi, Ürdünlüler ve ABD ile koordine ettiğimiz çabalarımızın nihai hedefi, Suriye’nin teröristlerden arındırılması, barışçıl hayatın canlandırılması, Suriye’de barışın yeniden sağlanması ve siyasi sürecin başlaması için Kürtler de dahil olmak üzere tüm etnik ve dini grupların kendilerini güvende ve rahat edeceği şartların oluşmasıdır” dedi.