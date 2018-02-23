Rusya'dan "insani ateşkes" atağı!

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BMGK'da bugün yapılacak Suriye'de bir ay insani ateşkes ilan edilmesine yönelik tasarı için Rusya'nın lehte oy kullanacağını açıkladı.

Güncellenme 23 Şubat 2018 17:16

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bugün yapılacak Suriye'de bir ay insani ateşkes ilan edilmesine yönelik tasarı için Rusya'nın lehte oy kullanacağını açıkladı.

Macron ve Merkel, Putin'i arayacak

İddiaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bahsi geçen konuyla ilgili mektup yolladı. Her iki lider de tasarının son durumuna göre Putin'i telefonla arayarak bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

Tasarıda, Doğu Guta konusu da yer alıyor

Tasarıda ise, Suriye'ye insani yardımların gönderilmesi ve özellikle rejim kuşatmasında olan Doğu Guta'daki 700 kişinin tıbbi tahliyesi için bir ay insani ateşkes talep edilmesi yer alıyor.

Bugün 19:00'da oylamaya sunulacak

İsveç ve Kuveyt'in hazırladığı ve konseye sunduğu Suriye'de bir ay "insani ateşkes" talep eden karar tasarısı, bugün 19.00'da oylamaya sunulacak.

Tasarının kabul edilme şartları ne?

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.