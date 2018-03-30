Rusya'dan İngiltere'ye misilleme!

Çok sayıda Avrupa ülkesinin ve ABD'nin Rus diplomatları ülkelerinden çıkarma kararı aldıktan sonra bir hamle de Rusya'dan geldi.

Güncellenme 30 Mart 2018 16:47

Rusya'nın önemli bilgilerini İngiltere’ye para karşılığı satan ve geçtiğimi günlerde Rus istihbaratı tarafından zehirlenen Sergey Skripal'in ölümü dünyada kaos etkisi yarattı. Batı ülkelerin bir bir diplomatlarını kovduğu Rusya bugün bir hamle yaptı.

Rusya’dan İngiltere’ye bir ay süre

Bugün ülkeden bulunan çok sayıda diplomatın Rus Dışişleri Bakanlığı'na girip çıkması sonrası Moskova'dan açıklama geldi. Açıklamada, İngiltere'ye diplomatlarını Rusya topraklarından çekmesi için bir ay süre verildi. Moskova, Londra'dan diplomat sayısını eşitlemesini istiyor.

Karar Batı’lı ülkelere cevap

Gelen baskılar üzerine Rusya, İngiltere Büyükelçisi Laurie Bristow'a protesto notası iletti. Rus kaynaklı haber ajansı Sputnik, kararın Londra yönetimi ve diğer Batılı ülkelere yanıt olarak alındığını ileri sürdü.

Çok sayıda diplomat dışişlerine çağrıldı

Rusya'nın kararıyla ilgili açıklama yapan Reuters ise, gün içinde İngiliz büyükelçi dışında Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, İsveç, Belçika, Avustralya, Hırvatistan, Kanada, Çekya, Polonya ve Ukrayna temsilcilerinin gün içinde Rusya Dışişleri Bakanlığı'na girdiğini bildirdi.

Rusya’dan açıklama

Çok sayıda büyükelçinin Rusya Dışişlerine çağrılmasıyla ilgili yapılan açıklamada, 'Skripal vakası' yüzünden Rusya'ya karşı 'dostça olmayan' kararlar alan ülkelerin büyükelçilerine protesto notaları verileceği ve her birinin, Rusya'nın bu kararlar karşısında atacağı adımlar konusunda bilgilendirileceği kaydedilmişti.

ABD ve 14 Avrupa ülkesi diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı

İtalya ve Finlandiya'nın yanı sıra 14 Batı ülkesi Rus diplomatları ülkelerinde çıkarma kararı almıştı.

Rusya’dan ABD’li diplomatları sınır dışı edecek

Art ardına gelen bu karardan sonra Rusya da 60 Amerikan diplomatı sınır dışı edeceğini dün akşam duyurmuştu.