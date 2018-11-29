Rusya'dan İdlib konusunda Türkiye'ye destek!

Rusya, tanınan sürenin dolmasına rağmen İdlib'ten çekilmeyen radikal terör örgütlerin bölgeden çıkarılması konunda Türkiye destek vermek için hazır olduklarını duyurdu.

Güncellenme 29 Kasım 2018 12:13

Rusya, Soçi mutabakatı çerçevesinde alınan “Suriye'nin İdlib bölgesinde oluşturulacak silahsızlandırılmış tampon bölgeden El Nusra'cıların çıkarılması” kararı hakkında Türkiye’ye destek için hazır olduklarını açıkladı.

Belirlenen süre doldu

Astana sürecinin baş aktörleri olan Rusya, Türkiye ve İran’dan temsilcilerle yapılan görüşmelerde bulunan Rus bir kaynak açıklamasında, "Rus-Türk memorandumunun (Soçi mutabakatı) yerine getirilmesi için belirlenen süre doldu. Eğer çalışmalar ilerlemiyorsa, yardım etmeye hazır olacağız" dedi.

Örgütler çekilmedi

Eylül ayında Soçi’de imzalanan mutabakata göre, radikal terör gruplarının 15 Ekim’e kadar İdlib’deki silahsızlandırılmış tampon bölgeden çekilmesi gerekiyordu ama sürenin dolmuş olmasına rağmen bahsi geçen örgütlerin hiçbiri çekilmedi.

Türkiye üzerine düşeni yaptı

Rusya lideri Vladimir Putin başta olmak üzere Rus yetkililer bu durum karşısında, Türkiye’nin mutabakatın başarıya ulaşması için Türkiye’nin elinden geleni yaptığına ve bunun kolay bir iş olmadığına vurgu yaptı.

Öte yandan Rus medyasında, Rusya'nın 'sonsuza kadar bekleyemeyeceği' şeklinde de yorumlar yapıldı.