Rusya'dan gündemi sarsacak ABD iddiası

Rusya, ABD'nin Suriye'deki rejim güçlerine saldıracağını iddia etti.

Güncellenme 27 Ağustos 2018 16:55

Rusya, uzun yıllardır iç savaşla boğuşan Suriye’de defalarca karşı karşıya geldiği ABD’ye yeni bir suçlama daha yöneltti. Rus Savunma Bakanlığı, Orta Doğu'daki askeri gücünü artıran ABD'nin Suriye'deki rejim güçlerine saldırıya hazırlandığını duyurdu.

Rus askerden inanılmaz iddia

Rus Tümgeneral Igor Konashenkov, USS Ross savaş gemisinin 25 Ağustos'ta Akdeniz'e girdiğini ve 28 Tomahawk füzesi taşıdığını iddia etti.

Macron’un açıklamasından sonra bu iddialar ortaya atıldı

Bahsi geçen açıklama Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye'de kimyasal silah kullanılması halinde yeniden hava saldırısına girişebileceklerini söylemesinden saatler sonra geldi.

Üçlü koalisyon Suriye’yi bombalamıştı

ABD, Fransa ve İngiltere, muhaliflere karşı kimyasal silah kullanan Beşar Esad'a ait askeri tesislere iki kez saldırı düzenlemişti. Akdeniz, Kızıl Deniz ve Basra Körfezi'ndeki savaş gemilerinden ise, Suriye'ye füzeler fırlatılmıştı.

Trump, Twitter’dan Rusya’yı tehdit etmişti

ABD lideri Donald Trump'ın Rusya'yı hedef alan 'füze tweet'i ise, dünyayı sarsmıştı. Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev ise, ilk saldırıdan sonra ABD ile savaşın eşiğine geldiklerini söylemişti. Moskova yönetimi, Eylül 2015'ten bu yana Esad güçlerinin yanında savaşıyor.