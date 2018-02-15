Rusya'dan gerilimi tırmandıracak iddia!

ABD'nin PYD'ye silah yardımını devam ettirdiğini iddia eden Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Türkiye'nin de Amerika tarafından provoke edildiğini söyledi.

Güncellenme 15 Şubat 2018 16:39

ABD'nin Suriyeli Kürtlere silah sevk etmeyi sürdürdüğünü iddia eden Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'nin de ABD tarafından provoke edildiğini söyledi.

Zaharova, ABD'nin Türkiye'yi provoke ettiğini, Irak toprakları üzerinden YPG'ye konvoyla silah gönderdiğini, bunu sonucunda Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de YPG'ye yönelik operasyonları devam ettirdiğini söyledi.

ABD'nin Deyrizor'a düzenlediği hava saldırısı ile ilgili de Rusya'dan açıklama yapıldı. 40 Rus askerin öldürüldüğü iddia edilen saldırı hakkında yapılan açıklamada ise, koalisyon saldırısında 5 Rus vatandaşının hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD'nin 7 Şubat'ta Deyrizor'da SDG kampına düzenlenen saldırıya karşılık düzenlediği saldırıda onlarca paralı Rus askerinin öldüğü iddia edilmişti.

Rus basınında büyük yankı uyandıran haberler hakkında, Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov ise ölen paralı Rus askerler hakkında yorum yapmaktan kaçınarak Kremlin'in sadece ordu bünyasindeki Rus askerlerden sorumlu olduğunu belirtmişti.

Bakanlık ise hayatını kaybedenlerin Rus askerli değil sivil vatandaşlar olduğunu söyledi. Bakanlık sözcüsü bu haberi yapanları yalancılıkla itham etti.