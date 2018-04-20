Rusya'dan Esed açıklaması!

Lavrov, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'e S-300 uçaksavar füze sistemlerini vermemesi için artık hiçbir ahlaki yükümlülüklerinin kalmadığını belirtti.

Güncellenme 20 Nisan 2018 11:57

Rus haber ajansı RIA'nın verdiği bilgiye göre, ABD'nin İngiltere ve Fransa ile düzenlediği Suriye saldırısından önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bazı ABD'li yetkililere Rusya için "kırmızı çizgi" olan yerleri bildirdi. Üçlü koalisyon düzenlediği saldırıda bu çizgileri aşmadı.

Lavrov, şimdi hiçbir ahlaki yükümlülüklerinin kalmadığını, ahlaki yükümlülükleri olduğunu, bunu yapmayacaklarına dair müttefiklerine 10 yıl önce söz verdiklerini söyledi.

Lavrov ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkeleri arasında bir silahlı çatışmanın baş göstermesine izin vermeyeceklerini de belirtti.

Geçtiğimiz hafta, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, Suriye hava savunma sistemlerinin ABD, İngiltere ve Fransa'nın saldırısı sırasında fırlatılan 103 füzenin 71'ini önlediğini belirterek, "Birkaç yıl önce bazı Batılı partnerlerimizin yoğun talebi üzerine Suriye'ye S-300 sistemleri sevk etmekten vazgeçtik. Ancak yaşanan bu gelişme ışığında, bu konuyu yeniden gündeme alabiliriz. S-300'leri sadece Suriye'ye değil, diğer ülkelere de sevk edebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.