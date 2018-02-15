Rusya'dan ABD'yi kızdıracak Türkiye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "ABD, Suriye'deki hamleleriyle Türkiye'yi de kışkırttı." dedi.

Güncellenme 15 Şubat 2018 22:31

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Suriye’de Kürtlere silah temin ederek Türkiye’yi kışkırttığını belirterek, “Türkiye de karşılık olarak Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında askeri operasyonlara devam etti.” dedi.

"ABD Türkiye'yi kışkırtıyor"

Zaharova, ABD’nin, Suriye’deki hamleleriyle Türkiye’yi de kışkırttığını dile getirerek, “ABD, Irak toprakları üzerinden Kürtlere yeni konvoylarla silah göndererek Türkiye’yi kışkırttı. Türkiye de karşılık olarak Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında askeri operasyonlara devam etti.” değerlendirmesinde bulundu.