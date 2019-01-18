Rusya'dan ABD'yi kızdıracak hamle

Rusya, Menbiç’te terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki bölgede bağımsız devriye atıyor.

Güncellenme 18 Ocak 2019 17:11

AA’nın yerel kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Rusya Menbiç’in bazı noktalarında bağımsız, bazılarında ise YPG/PKK'nin kurduğu sözde Bab Askeri Meclisi ile ortak devriye atıyor.

Terör örgütleri ile de ortak devriye atıyor

AA’nın ulaştığı görüntülerde, Rus bayraklı zırhlı araç kullanan ordu armalı askerlerin, Arima beldesinde devre attığı görüldü. Öte yandan Rus ordusu YPG/PKK unsurlarıyla da ortak devriye gerçekleştiriyor.

Ortak devriyenin planlanıp yönetildiği karakoldaki toplantının görüntülerinde, iki katlı yapının çatısında sözde Bab Askeri Meclisi bayrağı dikkati çekti.

Görüntülerde karakolun dış duvarına asılan Rus bayrağı ile YPG ve YPJ'nin örgütsel flamaları yan yana görüldü.