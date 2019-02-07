Rusya'dan ABD'ye Venezuela tepkisi! Sonuçları çok yıkıcı olur

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD'nin Venezuela'nın içişlerine karışmasının en kötü senaryo olduğunu, bunun sonuçlarının çok yıkıcı olduğunu söyledi.

Güncellenme 07 Şubat 2019 15:00

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin Venezuela’nın içişlerine karışmasına yönelik yaptığı açıklamada, müdahalenin "en kötü senaryo" olduğunu, böyle bir hamlenin çok yıkıcı sonuçları olacağını söyledi.

“Biz bir ayna gibi hareket edeceğiz”

Ryabko ABD sonrası Rusya’nın da askıya aldığı nükleer anlaşmayla ilgili yeni bir teklif beklediklerini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 6 ay içerisinde ABD'den uygun bir karşılık alamamaları hâlinde, INF'den çıkacaklarını duyurmuştu. Lavrov, "INF Anlaşması konusunda, zaten ABD'nin tüm asılsız suçlamalarına tüm yanıtları verdik. Başkan Putin bizim duruşumuzu belirlerdi. Biz bir ayna gibi hareket edeceğiz" demişti.

ABD’den sonra Rusya’da anlaşmayı askıya aldı

Lavrov, ABD’nin tüm girişimlerine karşılık vereceklerini, ABD'lilerin anlaşmaya katılımlarını askıya aldığını, Rusya’nın da aynısını yaptığını, 6 aylık sürenin bitmesi üzerine, ABD'li yetkililerin, ABD'nin anlaşmadan çekileceği yönündeki resmi notlarının sonuçlarına göre Rusya’nın da anlaşmayı uygulamayı durduracağını söyledi.

John Bolton’dan Venezuela askerilerine açık çağrı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela ordusundaki yüksek rütbeli askerlere seslenerek, Juan Guaido ve taraftarlarını desteklemeleri gerektiğini, yüksek rütbeli komutanları için Venezuela halkının yanında yer alma zamanı olduğunu, anayasayı ve demokrasiyi korumak ordunun sorumluluğunda olduğunu belirtmişti.