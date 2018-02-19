Rusya'dan ABD'ye tehdit gibi uyarı!

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin ateşle oynadığını ve artık Suriye'den derhal çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Güncellenme 19 Şubat 2018 11:40

Valday Tartışma Kulübü'nde açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye politikalarını eleştirerek, eylemlerinin ülkeyi bölmeye yönelik olduğunu iddia etti.

Lavrov, ABD ile ilgili yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik adımlarınıu endişe ile izlediğini, Bunun nedeninin ise ABD'nin Fırat'ın doğusu, Suriye'nin Irak- Türkiye sınırı arasındaki bölgedeki uygulamaya başladığı planları olduğunu, Suriye'de DEAŞ ile mücadele için bulunduklarını net ifadelerle belirtmeleri gerektiğini söyledi.

ABD'yi ateşle oynamamaya davet eden Lavrov, "Günümüz politikasının mevcut durumunun yarattığı ani ihtiyaçlar doğrultusunda değil Kürtler de dahil, tüm Suriye, Irak ve diğer bölge ülkelerinin halklarının uzun vadeli çıkarlarına dayalı adımlar atmaya çağırıyorum" dedi.

Uyarı niteliğinde açıklamalar yapan Lavrov, Suriye'nin güneyinde yer alan El Tanf'taki güçlerini derhal çekmesi gerektiğini de belirtti.