Rusya'dan ABD'ye Maduro tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Venezuela kararını, "egemen bir devletin iç işlerine kaba bir müdahale" olarak yorumladı.

Güncellenme 24 Ocak 2019 18:45

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Venezuela’ya yaptığı müdahaleyi "egemen bir devletin iç işlerine kaba bir müdahale" olarak yorumladı.

İç işlere müdahale

Lavrov, Venezuela’da Meclis Başkanı Juan Guadio'nun kendini geçici devlet başkanı ilan etmesiyle yaşanan gelişmeleri "egemen bir devletin iç işlerinde kaba bir müdahale" olarak değerlendirdi. Lavrov, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu iktidardan indirmek için birden fazla girişim yapıldığını hatırlattı.

ABD’ye sert eleştiriler

Lavrov, ABD ve bazı ülkelerin kendini geçici başkan ilan eden yönetimi tanıdığını anımsatarak, ABD'nin kendi seçimlerine dışarıdan müdahale edildiği suçlamalarında bulunurken, kendisinin diğer ulusların iç işlerine karıştığını belirtti.

Lavrov, "Bu tanıma, (Venezuela'nın) iç işlerinin ciddi şekilde istikrarsızlaştırılması ve kaosla dolu yapay bir güç yaratılmasında (ABD ve diğer bazı ülkelerin) onların müdahalesi olduğu anlamına geliyor" dedi.

Lavrov ayrıca, Rusya'nın, Venezuela'nın ulusal çıkarlarını korumak adına tüm sorumlu devletlerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.