Rusya'dan ABD'ye çok sert Suriye eleştirisi!

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'yi Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atmakla suçladı.

Güncellenme 13 Şubat 2018 16:28

ABD'nin Suriye politikasını sert sözlerle eleştiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD'nin adımları daha çok Suriye topraklarının büyük bölümünde, Fırat Nehri'nin doğu yakasından Irak sınırına kadar bir bölümde devlet benzeri bir yapı oluşturma yolunda ilerliyor" dedi.

ABD'nin bakış açısı dar

Türkiye'nin Suriye'deki Kürt gruplara yaklaşımının göz arda etmenin dar bir bakış açısı olduğunu belirten Lavrov, "Bu dar bakış açısının sonuçlarını şimdi görüyoruz" dedi.

ABD tek taraflı adımlar atıyor

Lavrov, ABD'yi Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atmakla suçlarken, ABD'nin Suriye'de sonsuza kadar kalmayı planladığını iddia etti.

Bu, rejim değişikliği demektir

Lavrov, "ABD, Suriye'de herkes için kabul edilebilir bir güç değişikliğiyle noktalanacak istikrarlı bir siyasi süreç oluşana kadar kalmak istediğini belirtiyor. Bu, rejim değişikliği demektir" ifadelerini kullandı.

ABD, Suriye'de yeni bir devlet kurdurmak istiyor iddiası

ABD'yi tek taraflı adımları ile Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye attığını belirten Lavrov, "ABD'nin attığı adımların, Fırat Nehri'nin doğusundan başlayarak Irak sınırına kadar devlet benzeri bir yapı oluşturmaya yönelik olduğunu düşünüyorum" dedi.

ABD'nin Suriye'deki eylemlerine de değinen Lavrov, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin, Suriye'nin kuzeyindeki eylemlerine de değinen Lavrov, şöyle konuştu: "ABD, herkesin ama özellikle de Türkiye'nin bu planlara yönelik itirazına rağmen sınır gücü kuvvetleri kurarak SDG'ye (PYD/PKK) geniş mali yardımlar yaptı. Türkiye'nin farklı Kürt gruplara yaklaşımını biliyoruz. Bu farklı şekillerde değerlendirilebilir ancak bu yaklaşım bir gerçek ve bunu tamamen göz ardı etmek dar bir bakış açısı. Bu dar bakış açısının Afrin de dahil olmak üzere yarattığı durumu görüyoruz."