Rusya'daki yangında ölü sayısı artıyor!

Rusya'da bir AVM'de çıkan yangından ölü sayısı artıyor. 16 kişi ise hala kayıp.

Güncellenme 26 Mart 2018 09:40

Rusya'daki bir AVM'de çıkan yangında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, çıkan yangında ölü sayısı 53'ye ulaştı.

16 kişi kayıp

Daha önce de çıkan haberlerde, 70 kişinin kayıp olduğu belirtilmişti. Konuyla iligli açıklama yapan yetkililer, bazı insanların cansız bedenlerine ulaşıldığını fakat kimlik tespitinin henüz yapılmadığını ve kayıp kişi sayısının 16 olduğunu belirtti. 12 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Mahsur kalanlar oldu

Kemerovo şehir merkezinde bulunan bir AVM'nin en üst katında sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı kısımda yangın çıkmış, çok sayıda kişinin içerden mahsur kaldığı belirtilmişti.

Görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı

Yangından sonra sosyal medyada birçok görüntü paylaşıldı. Görgü tanıkları AVM'deki yangın alarmlarının çalmadığı bilgisini paylaştı.

Sinema salonu çöktü

AVM'de çıkan yangında iki sinema salonunun yangından dolayı çöktüğü ve itfaiye ekiplerinin alışveriş merkezindeki bazı bölümlere ulaşamadığı belirtildi.

Yangını bir çocuk çıkardı

Yangının nedeni ise bilinmiyor. Rus medyasının iddiasına göre ise yangın oyun alanında bir çocuğun çakmakla oynaması nedeniyle çıktı. Bir başka haberde ise yangının elektrik tesisatından yaşanan kısa devre nedeniyle çıktığı öne sürüldü.